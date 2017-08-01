Когда охрана напоминает дуршлаг, а прокуроры лишь имитируют борьбу с коррупцией

Нынешней осенью на территории Беларуси должны пройти крупные военные учения «Запад 2017» с участием Вооруженных Сил Российской Федерации. Натовские генералы высказали опасение – как бы эти маневры в дальнейшем не переросли в нападение на Украину и страны Балтии. Поэтому официальный визит в Киев Президента Беларуси Александра Лукашенко имел особый подтекст. Петр Порошенко хотел получить от Александра Григорьевича гарантии, что с его территории не будет агрессии в отношении Украины. В принципе, так и произошло. Александр Лукашенко заверил Петра Алексеевича в дружественных отношениях его страны к братской Украине. И вместе с тем пообещал содействие в улаживании конфликта на Донбассе. А также экономическое сотрудничество. Все бы хорошо, не будь в бочке меда ложки дегтя.

Во время пресс-конференции обоих Президентов непонятно каким образом попавшая на официальное мероприятие представительница женского движения Фэмен вдруг оголила перед Президентами свой бюст. А другая провокаторша выкрикнула известный в Беларуси лозунг оппозиционеров: «Жыве Беларусь». И повторяла эту фразу до тех пор, покуда провокаторшу не вывели из зала. Александр Лукашенко даже прервал на несколько минут свою речь, ожидая пока в зале восстановят порядок. Словом, Государственная охрана, возглавляемая генерал-полковником Валерием Гелетеем, крепко оконфузилась. Паркетный генерал, запомнившийся обещанием поднять флаг Украины над Севастополем и неумелым командованием войсками в бытность министром обороны, подвел своего шефа. Как непроверенные лица попали в зал официальной встречи? Ведь даже в Одесском городском совете требуется аккредитация, не говоря уже об Администрации Президента. Позже выяснилось, что обе дамочки проникли в зал под видом журналисток. Но тем более это минус президентским охранникам. Государственная охрана под руководством Валерия Гелетея напомнила обыкновенный дуршлаг, через который проникают нежелательные элементы. А если бы дамы оказались террористками? Тем более, что в эти дни в Англии, Франции, Германии, Бельгии прошли крупные террористические акты. В свое время мне довелось наблюдать, как действует охрана тогдашнего спикера Верховной Рады Александра Мороза. На собрание с его участием допускали после строгой проверки. Но и с началом собрания охранники постоянно выходили в коридор, подсобные помещения и контролировали, что там происходит. Но тут уровень официального мероприятия куда более высокий, а охрана осуществлялась спустя рукава.

Очевидно, провокаторши обратились к своим друзьям в Администрации Президента или в Государственной охране и никто не встал на их пути. Возможно, охранников подвела торопливость. И они проявили вопиющую нераспорядительность. Предупреждающий звонок для наших властей прозвучал на Евровидении. На глазах всей Европы и Петра Порошенко произошел весьма пикантный случай, когда самодовольный тусовщик из Винницы оголил перед телезрителями свой зад. Тогда суд снисходительно отнесся к этой выходке и ограничился порицанием и небольшим штрафом.

Словом, урок не извлек никто. И вот бесконтрольное проникновение повторилось на важном официальном мероприятии. Уверен: у Александра Лукашенко о чем-либо подобном не могло быть и речи. Во время поездки с официальной делегацией Одесского городского совета мне довелось увидеть и оценить уровень дисциплины и порядка в исполнительных структурах белорусского Президента. Тому же Гелетею есть чему поучиться. Да и Петру Порошенко, думается, стоит получше оценить работу своих кадров. Во время той же церемонии с участием Александра Лукашенко вдруг упал в обморок глава Государственной пограничной службы Украины генерал-полковник Виктор Назаренко. Через некоторое время его привели в чувство. А на следующий день Назаренко подал рапорт об отставке. Президент Петр Порошенко отставку принял. Но вместе с тем присвоил Виктору Назаренко воинское звание генерала армии. И назначил его своим советником. Хотя перед тем прошла информация, что пограничники разворовали средства, выделенные на строительство так называемого европейского вала. Тут бы впору привлечь виновных к ответу, и прежде всего главу Госпогранслужбы.

Не отстает от президентских структур и Генеральная прокуратура. Помнится, в прошлом году произошел инцидент между Национальным Антикоррупционным бюро и Генеральной прокуратурой. Тогдашний заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус даже пытал захваченного им детектива НАБУ, пытаясь выбить из него нужную информацию. Конфликт замяли. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по договоренности с директором Национального Антикоррупционного бюро Артемом Ситником решено передать дело в СБУ, как независимую инстанцию. Дескать, там разберутся. И действительно, разобрались. Только никакой информации об этом не было. Хотя Дмитрия Суса уволили с должности. И все опять прошло в тени. Между тем, как выяснилось, Дмитрий Сус использовал свои возможности для незаконного обогащения. Под видом проведения обысков он изымал у подозреваемых ценные вещи и деньги, но в отчетах о ходе следствия это не отмечалось. Таким образом Дмитрий Сус обогатился на миллионы гривен.

На днях Дмитрия Суса задержали в аэропорту Борисполь. Оттуда он намеревался вылететь за границу. Сейчас с ним работают следователи. Генеральный прокурор Юрий Луценко обязан был контролировать действия своих подчиненных. По крайней мере, начальников департаментов и их заместителей. Вместо этого мы видим театрализованные постановки о задержании якобы коррупционеров, доставку этих людей на вертолетах. Однако до сих пор никто из них не осужден. Видимо, не хватает доказательств. С наскока Юрий Луценко пытался действовать и в отношении бывшего главы фракции партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Прошел уже год после задержания Ефремова в аэропорту Борисполь, откуда он собирался вылететь в гости к сыну. И уже 7 месяцев Ефремов содержится в СИЗО. Как недавно рассказал его адвокат, следствие так и не сумело собрать доказательства. Напротив, свидетели, которых допрашивали прокуроры, заявляют о незаконных методах воздействия. В то же время Специализированный Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий никак не может заставить народного депутата Максима Полякова выполнить решение Соломенского районного суда города Киева о надевании на Полякова электронного браслета слежения. Прокурор уже совсем было отчаялся. И теперь говорит, что если такое продолжится, он вынужден будет подать в Верховную Раду новое представление на Полякова о неисполнении решения суда.

У наших прокуроров и без того немало хлопот. В частности, Юрий Луценко говорил о подготовке документов на лишение депутатской неприкосновенности народного депутата Украины Вилкула. А в списке еще несколько фамилий. Так что работы у него хватит не только до осени. В Верховной раде появились инициативы о создании государственного бюро расследований, а также Антикоррупционного суда. Может, тогда Генеральной прокуратуре полегчает?