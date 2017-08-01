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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Андрей Мельник не смог выгнать фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера

Категория: Новости

Андрей Мельник не смог выгнать фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера

 

Немецкий телеканал RTL отказал послу Украины в ФРГ Андрею Мельнику, который требовал выгнать фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера из жюри телешоу «Германия ищет суперзвезду».

Глава украинской дипмиссии ранее призвал организаторов шоу исключить музыканта из состава жюри за его выступление в Крыму без разрешения Киева.

В ответ руководство телеканала подчеркнуло, что выбор места и организация выступлений находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров.

Андрей Мельник не смог выгнать фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера

«Мы не комментируем это», — цитирует заявление RTL

Немецкая группа Scooter 4 августа выступила в Крыму на фестивале «Золотая Балка», после чего украинские власти возбудили против коллектива уголовное дело. Музыкантам грозит до восьми лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.



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