"Нафтогаз Украины" намерен увеличить исковые требования к российскому "Газпрому"

Компания "Нафтогаз Украины" намерена увеличить исковые требования к российскому "Газпрому" по спору о транзите газа на $5 млрд. Об этом в понедельник сообщил ее коммерческий директор Юрий Витренко .

"По транзитному контракту мы рассчитываем на решение по нашему иску. Наши исковые требования - более $13 млрд, а мы еще выставим более $5 млрд", - пообещал Витренко, отметив, что исковые требования "Газпрома" составляют $7 млрд. "Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от "Газпрома", - добавил он.



Свои претензии "Нафтогаз" объясняет опасениями того, что "Газпром" не будет использовать ГТС после 2020 года, и Украина потеряет из-за этого $16 млрд. "Поскольку "Газпром" заявлял, что не будет использовать украинскую ГТС, то мы не можем ожидать транзита после 2020 года", - отметил Витренко. В связи с этим, пояснил он, "эти $16 млрд, которые мы получили бы потом, мы должны получать сейчас в соответствии с европейскими принципами".

При этом, считает Витренко, решение по спорам с российской компанией в Стокгольмском арбитраже стоит ожидать в конце ноября.

"Северный поток - 2" не исключает существующего транзита

2 августа заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Анастасия Федорова, говоря о концепции строительства "Северного потока - 2", заявила, что "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома". Кроме прочего она отметила также, что "концепция строительства "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам".



