Антиарестович (ВИДЕО)

В управлении юстиции Львова при трудоустройстве требуют петь песни УПА и знать день рождения Бандеры. Многие в глобальной сети восприняли это сообщение как дикость, где следующим шагом могут быть только шаманские пляски под бубен с целью изгнания духа агрессора. Однако, именно так идет формирование этнической нации. Возникает только один вопрос: почему это делается за счет государства?

Недавно произошедший конфликт Дроздова и Романенко – получивший широкий резонанс в СМИ Украины, является ссорой адептов этнического и политического проектов формирования украинской нации. В своем интервью известный украинский аналитик Алексей Арестович определяет борьбу этих двух проектов как борьбу вчерашнего с позавчерашним днем, где проект политический нации – порождение ушедшего модерна, а проект этнической нации опирается на пробуждение чуть ли не демонов древности, отсюда такая дикость и кровожадность его приверженцев. Как известно, в 2014 году жадных сменили кровожадные.

Арестович же предлагает обратить свой взор в будущее, где надо думать не о борьбе русского с украинским, а о создании такого языка, на котором будет удобно общаться андроидами. По его мнению, мы не успеем оглянуться, как окажемся в мире роботов, а «структура общества очень тесно связана с техно-пакетом, который оно использует. Если мы не понимаем, какую страну мы строим, то языковой вопрос, как и многие реформы не имеют разрешения», - отмечает Арестович.

Отдает он себе отчет и в том, что станет «человеком второго сорта» в случае победы этнического проекта украинской нации, так как является человеком русскоязычной культуры. По его данным Украина и в 2030 году все еще останется двуязычной, какие бы безумные законопроекты по удушению русского языка не регистрировались в Верховной раде, просто потому, что есть объективные законы развития социума и они неумолимы.

Мы знаем, что ни одна теория не может описать действительность. Описать ее может только центральный миф, Арестович его называет главным архетипом. Таким мифом для Украины Алексей Арестович видит миф о Запорожской сечи, некой территории свободы, где люди разных этносов договорились жить вместе, ради общих идеалов желающих разделить образ жизни, где язык, при всем его значении, не является определяющим. Главное, что может Украина дать миру, это социальные технологии «свободы»,- считает аналитик.

Арестович – безусловно интеллектуал, его цель – захват мыслящей аудитории, позиционирует он себя «проукраинским» экспертом. Это особый род пропагандистов вся их «проукраинскость» низводится только к одному, к антироссийскости. При этом их не заботит, к какой степени ущерба стране и страданиям ее народа приводит их «проукраинскость». Поэтому он, не может не вводить в заблуждение аудиторию. Где он это делает? К примеру, не замечая, что миф о Запорожской сечи имеет малороссийское происхождение и никак не связан с галицийскими мифами бандеровщины и УПА, доминирующими в информационном пространстве, погружающими страну во мрак расцивилизовывания.

Вводит он в заблуждение и относительно «технологий свободы», порожденных майданом. Ничего там не зародилось, просто откатывались уже отработанные в других странах, технологии бесструктурного управления толпой, через навязывание ложных идентичностей. Будьте внимательны, не поддавайтесь!