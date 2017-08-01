Самореклама правительства – признак управленческого кризиса исполнительной власти

Когда власть начинает усиленно сама себя хвалить, народ точно знает: «Жди очередного «покращення!»

Так, на сайте правительства появилась новость: «В Украине наблюдается позитивная динамика роста заработной платы». В ней всей стране рассказывается, что номинальная заработная плата в июне 2017 г. увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. почти на 38 % и составила 7 тыс. 360 грн. Отмечается, что сохраняется тенденция увеличения заработной платы работников бюджетной сферы. В июне 2017 г. в сравнении с июнем 2016 г. номинальная заработная плата работников образования увеличилась почти на 52 % (7 тыс. 151 грн.), в сфере искусств и творчества — чуть более чем на 48% (6 тыс. 159 грн.).Чтобы ни у кого не возникло сомнений, что жить стало лучше, делается вывод, что это увеличение «связано с повышением размера минимальной заработной платы, увеличением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, легализацией неформальной занятости и выходом из «тени» заработной платы, и другими факторами». Что скрывается под загадочным определением «другие факторы», не трудно догадаться. Инфляция - вот и весь секрет «успеха» правительства. Причем, в июне её показатель в годовом измерении достиг пика этого года - 15,6%. И это выше прогноза Национального банка из-за резкого подорожания продуктов питания.

При этом, правительство «скромно» умалчивает еще об одном «достижении» — беспрецедентном росте задолженности по выплате заработной платы. В июле долги по зарплате составили уже 3 млрд. 391 млн. грн. Это наибольший объем невыплаченных зарплат за период с 2010 года.

К слову, в Одесской области уровень задолженности на июль составляет 50,7 млн. грн. Так что одесским руководителям в этом плане нечем похвастаться.

Какие же ещё «достижения»? Согласно данным Госстата, за январь-июнь 2017 г., по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. индекс промышленной продукции «просел» на 0,4%. Индекс сельскохозяйственной продукции за этот же период уменьшился на 2,1%. Реальная экономика фактически не развивается.

На фоне таких показателей, премьер-министр со страниц газет заявляет, что «следует принять буквально пять-семь решений и Украина начнет ускоренный рост промышленности и производства, всей экономики выше 5%!»(По прогнозам МВФ, Украину в этом году ожидает экономический рост всего на 2%, в 2018 г. - на 3,2%, в 2019 г. - на 3,5%.) А какие надо принять судьбоносные пять-семь решений? Премьер указал, что, в частности, это пенсионная, медицинская и образовательная реформы.

Остается только догадываться, какое отношение к экономическому росту имеет пенсионная реформа, которая, по сути, реформой не является, что убедительно доказывают многие независимые эксперты. Равно как и медицинская реформа, которая сводится к тому, что планируется повсеместно ввести платные медицинские услуги - отмечает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский. При действующем правительстве Украина обречена на так называемое «догоняющее развитие», уверен депутат.

Может, главе правительства перестать фантазировать, а заняться развитием реальной экономикой? Кризис Кабинета Министров, как высшего органа исполнительной власти, становится очевидным. Действующее правительство не в состоянии переломить ситуацию и обеспечить стабильный экономический рост - отмечает Виктор Баранский.