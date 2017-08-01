Урожай нынешнего года в Одесском регионе на рекорд не тянет

Как сообщил накануне журналистам губернатор Максим Степанов, «…на полях области уже собрано около 2,8 миллионов тонн зерновых. Это существенно ниже показателя 2016 года, когда показатели составляли около 4 миллионов тонн!»

Однако, по его убеждению, тому причиной не человеческий, а природный фактор. И в первую очередь – весеннее похолодание.

В то же время глава региона сообщил, что урожайность в нынешнем году составляет в среднем около 40 центнеров с гектара, что является одним из лучших показателей в стране.

Отметим, что по данным профильного департамента областной администрации, наивысшая урожайность в Саратском районе, где она доходит почти до 50 центнеров. В тройке лидеров так же аграрии Татарбунарского и Белгород-Днестровского районов с показателями 47,5 и 46,5 центнеров с гектара.