 
Информация к новости
  • Просмотров: 49
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Обвинения городских властей в превышении полномочий в отношении построенного нового больничного корпуса лишены оснований

Категория: Новости


 «Органы местного самоуправления имеют полное право распоряжаться имуществом, находящимся на балансе города так, как сочтут нужным!  Главным критерием является благо городской громады!»

Такое убеждение озвучил на совещании в горсовете городской голова Геннадий Труханов.

Поэтому, по его словам, хулиганские действия, которые имели место недавно под зданием областной Прокуратуры совершенно необоснованны.

Напомним, что потасовка произошла в ходе акции протеста против передачи в аренду медицинского здания,  построенного  на территории ГКБ№10,  которое первоначально предполагалось использовать для создания городской больницы скорой помощи.

Однако в последствие городское руководство решило отказаться от этой идеи, прежде всего потому, что для такой больницы построенное здание слишком мало.

Поэтому ургентных больных продолжают доставлять в другие городские больницы, и в первую очередь, в ГКБ№1 и ГКБ№11.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 