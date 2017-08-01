Обвинения городских властей в превышении полномочий в отношении построенного нового больничного корпуса лишены оснований

«Органы местного самоуправления имеют полное право распоряжаться имуществом, находящимся на балансе города так, как сочтут нужным! Главным критерием является благо городской громады!»

Такое убеждение озвучил на совещании в горсовете городской голова Геннадий Труханов.

Поэтому, по его словам, хулиганские действия, которые имели место недавно под зданием областной Прокуратуры совершенно необоснованны.

Напомним, что потасовка произошла в ходе акции протеста против передачи в аренду медицинского здания, построенного на территории ГКБ№10, которое первоначально предполагалось использовать для создания городской больницы скорой помощи.

Однако в последствие городское руководство решило отказаться от этой идеи, прежде всего потому, что для такой больницы построенное здание слишком мало.

Поэтому ургентных больных продолжают доставлять в другие городские больницы, и в первую очередь, в ГКБ№1 и ГКБ№11.