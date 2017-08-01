Митинг против насилия над животными в Одессе

8 августа состоялась акция активистов зоозащитных организаций города, призывавших прекратить эксплуатацию братьев наших меньших.

Поводом для проведения акции стал несчастный случай, случившийся в минувшую субботу на Греческой улице, где запряжённая в прогулочную повозку лошадь упала в обморок от жары.

Активисты посетили городское управление экологии, мэрию и областное управление полиции, требуя от чиновников принять меры по отношению к жестоким коммерсантам, зарабатывающим деньги на страданиях животных.

В акции приняли участие также некоторые представители праворадикальных организаций города.