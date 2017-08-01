Литературный вечер писателя, поэта, журналиста и публициста Дмитрия Быкова

В рамках проекта «Открытый университет», который реализуется совместно факультетом журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия», Молодежным центром эффективных коммуникаций при поддержке Немецкой ассоциации университетов (DVV International), состоялась встреча с известным писателем, поэтом, журналистом и публицистом Дмитрием Быковым.

Встреча прошла в Одесской областной универсальной библиотеке им. М. С. Грушевского, где собрались около сотни человек.

Неформальная встреча прошла в лёгкой и творческой атмосфере, где каждый мог не только насладиться поэзией, но и выслушать мнение самого Быкова касательно современной молодёжи, литературного процесса, трепетном отношении к морю, о любви к нашему городу. По словам Дмитрия Львовича, именно в Одессе к нему всегда приходит вдохновение, новые идеи и замыслы, а осуществляет он их уже в других городах. Автор сказал по секрету, что, находясь уже несколько дней в Одессе, он успел написать шесть новых стихотворений, один из которых зрителям посчастливилось в этот день услышать. Также маэстро упомянул и журналистов в своей беседе. Так как писатель и сам работал в данной сфере, он с уверенностью говорил о том, что же именно его привлекает в этой профессии, и каким должен быть журналист.

После подобных ответов становится ясен смысл фразы «глаголом жечь сердца людей», ведь именно это и проделывает Дмитрий Быков каждый раз, когда выражает своё отношение по поводу какой-либо проблемы или же поставленного вопроса. На протяжении более двух часов главное помещение библиотеки заполнилось хлёсткими запоминающимися высказываниями автора, смехом и громкими аплодисментами участников встречи. Завершил своё выступление Дмитрий Львович своими стихами, после чего «зал» взорвался овациями.

Перед уходом он не поскупился на автографы и фотографии со всеми желающими.