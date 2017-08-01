Парковка на мостах начала «бить по карману»

Патрульная полиция начала компанию по борьбе с незаконной парковкой.

При этом начать решили с мостов. Вернее, со Строгановского моста. По словам патрульных полицейских, автомобили, припаркованные на мосту, не только мешают проезду, но и усиливают нагрузку на мост. К тому же парковка на мосту прямо противоречит действующим правилам.

Поэтому тем, кто привык этими самыми правилами пренебрегать, теперь приходится раскошелиться. Ведь штраф за такое нарушение составляет двести двадцать пять гривен.

И это в самом лучшем случае - если водитель находится в автомобиле или рядом с ним.

Ведь в случае, если водителя не находят, то автомобиль эвакуируют на штрафплощадку. А в этом случае автовладельцу вдобавок придется оплатить эвакуацию и нахождение автомобиля на штрафплощадке.

Теперь патрульные намерены распространить систему усиленного контроля и на другие городские мосты.