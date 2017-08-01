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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

«Ланжерон» к борьбе с пожаром готов. Во всяком случае, лучше Аркадии

Категория: Новости


«Ланжерон» к борьбе с пожаром готов. Во всяком случае, лучше Аркадии

К такому выводу пришли участники рабочей группы, которая по заданию городского головы проверяет противопожарную готовность мест скопления людей.

Как особо отметил депутата горсовета Денис Григорьев, в большинстве кафе, ресторанов и клубов, расположенных на «Ланжероне» имеется все необходимое противопожарное оборудование. Включая не только огнетушители и гидранты но и специальные гидронасосы. В общем, все то, чего так не хватает их «собратьям» в Аркадии.

Впрочем, и в этом добром правиле оказались свои исключения. В первую очередь, по данным комиссии, это одна из местных пиццерий, где не оказалось даже пригодных огнетушителей.

На исправление ситуации администрации заведения предоставлено две недели.



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