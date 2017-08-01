 
Информация к новости
  • Просмотров: 29
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Опасное селфи. Двое подростков получили тяжелые ожоги током

Категория: Новости

Опасное селфи. Двое подростков получили тяжелые ожоги током

Рискуя жизнью, 17-летние парни хотели сделать необычную фотографию.

В Белгород-Днестровском двое подростков получили тяжелые ожоги током на крыше электрички. В пресс-службе Одесской железной дороги рассказывают: рискуя жизнью, 17-летние парни хотели сделать необычную фотографию.

"Машинист тепловоза увидел искрение контактной сети и сообщил электромонтеру, который и нашел двоих парней в крайне тяжелом состоянии", — рассказывают в пресс-службе ОЖД.

Ребят доставили в ожоговый центр, у одного из пострадавших медики диагностировали 15% повреждений кожи, у второго — 80%. По словам сотрудников железной дороги, с начала года это уже третий случай, когда подростки получают травмы от удара электрическим током из-за попытки сделать селфи на крыше вагона во время движения состава. "В прошлом году три человека погибли", — вспоминают железнодорожники.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 