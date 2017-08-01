Опасное селфи. Двое подростков получили тяжелые ожоги током

Рискуя жизнью, 17-летние парни хотели сделать необычную фотографию.

В Белгород-Днестровском двое подростков получили тяжелые ожоги током на крыше электрички. В пресс-службе Одесской железной дороги рассказывают: рискуя жизнью, 17-летние парни хотели сделать необычную фотографию.

"Машинист тепловоза увидел искрение контактной сети и сообщил электромонтеру, который и нашел двоих парней в крайне тяжелом состоянии", — рассказывают в пресс-службе ОЖД.

Ребят доставили в ожоговый центр, у одного из пострадавших медики диагностировали 15% повреждений кожи, у второго — 80%. По словам сотрудников железной дороги, с начала года это уже третий случай, когда подростки получают травмы от удара электрическим током из-за попытки сделать селфи на крыше вагона во время движения состава. "В прошлом году три человека погибли", — вспоминают железнодорожники.