В Одессе уничтожили десять тысяч контрабандных мобильных телефонов

Одесские правоохранители, выполняя решение Приморского районного суда Одессы, уничтожили более тысячи iPhone 5s и 6, три тысячи Samsung Galaxy и около шести тысяч мобильных телефонов других марок и моделей.

— Все это — вещественные доказательства в уголовном производстве, — пояснили в прокуратуре Одесской области. — Мобильные телефоны перевозили через границу, задекларировав как фонарики, чтобы не платить таможенные платежи. В частности, эти мобилки, а также наушники, батарейки Duracell и планшеты попали в Украину в 2015 году через Одесский морской торговый порт. Уголовное производство было открыто по статьям «Служебный подлог», «Хищение имущества и средств» и «Незаконное использование товарного знака» (фирма Samsung заявила, что телефоны Samsung Galaxy в контейнере являются контрафактными).

Уничтожить гаджеты решили в связи с тем, что, согласно экспертному выводу, они несут угрозу здоровью человека. В комплектующих телефонов выявлены полимерные материалы и тяжелые металлы, которые не соответствуют требованиям действующего в Украине санитарного законодательства и являются токсичными, что особенно опасно для детей. Ряд обнаруженных в телефонах летучих химических веществ — бензол, винилхлорид, формальдегид — могут всасываться через кожу человека.

«Изделия не соответствуют санитарным нормам и, согласно Закону Украины „О санитарном и эпидемиологическом благополучии населения“, не могут быть реализованы на территории Украины и подлежат уничтожению», — сказано в решении суда.