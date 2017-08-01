В Белгороде-Днестровском подорожал вывоз мусора

Исполнительный комитет Белгород-Днестровского городского совета утвердил новые тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, такое решение исполком принял на недавнем заседании.

Чиновники пояснили, что такая необходимость назрела из-за подорожания дизельного топлива и увеличение расходов на утилизацию отходов.

Расчет стоимости услуг по сбору и вывозу ТБО с учетом затрат на утилизацию и захоронение: для домов частного сектора с приусадебным участком при отсутствии централизованного отопления и использование твердого топлива, водоснабжения канализации с одного человека в месяц составил 22,47 гривен, а для домов частного сектора с приусадебным участком с наличием всех видов благоустройства 21.98 гривен с человека в месяц. А для благоустроенных домов — многоквартирных и одноквартирных с наличием всех видов благоустройства — 17, 1 гривен с одного человека в месяц.

Напомним, решением Национальной комиссии по энергетике и регулированию рынка коммунальных услуг были внесены изменения в тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Таким образом, жители частного сектора будут платить за поставку 1 кубометра воды 9 гривен 35 копеек, а за отведение стоков — 6,82 гривен за кубометр. В итоге получится 16 гривен 17 копеек за кубометр воды