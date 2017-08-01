В Одесской области ликвидировала канал контрабанды экстази из Европы

Служба безопасности Украины ликвидировала в Одесской области канал контрабанды экстази из Европы.

По версии следствия, двое местных жителей получали психотропное вещество МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона.

Правоохранители задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений 500 таблеток экстази и задержали их во время получения очередной посылки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Задержанным уже сообщено о подозрении.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.