В Одесской области ликвидировала канал контрабанды экстази из Европы

Служба безопасности Украины ликвидировала в Одесской области канал контрабанды экстази из Европы.
По версии следствия, двое местных жителей получали психотропное вещество МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона.
Правоохранители задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений 500 таблеток экстази и задержали их во время получения очередной посылки.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
Задержанным уже сообщено о подозрении.
Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.