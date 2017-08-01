Пьяный водитель "породнил" иномарку с металлической опорой

ДТП произошло сегодня рано утром на Люстдорфской дороге.

Автомобиль «Мицубиси» внезапно слетел с дороги и врезался в металлическую опору рекламой конструкции.

По информации Патрульной полиции, от удара не только смяло переднюю часть, автомобиля, но и возник пожар в моторном отсеке.

Водитель и пассажирка смогли выбраться из салона только с помощью очевидцев.

В результате столкновения они получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.