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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Пьяный водитель "породнил" иномарку с металлической опорой

Категория: Новости


ДТП произошло сегодня рано утром на Люстдорфской дороге.
Автомобиль «Мицубиси» внезапно слетел с дороги и врезался в металлическую опору рекламой конструкции.
По информации Патрульной полиции, от удара не только смяло переднюю часть, автомобиля, но и возник пожар в моторном отсеке.
Водитель и пассажирка смогли выбраться из салона только с помощью очевидцев.
В результате столкновения они получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



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