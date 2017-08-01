Одесса задолжала по жилищно-коммунальным субсидиям более двухсот миллионов

Вернее, не столько Одесса задолжала. Сколько задолжали ей.

Как сообщила на совещании в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега, из областного бюджета на рамках жилищно-коммунальной субсидии городу предоставлена субвенция в размере 2,3 миллиона гривен.

Эти средства уже направлены на счета департамента труда и социальной защиты.

Однако , к сожалению, на сумму задолженности по компенсации поставщикам услуг в рамках жилищно-коммунальных субсидий это почти не скажется. Ведь, по информации чиновника, она составляет двести три миллиона гривен.

Впрочем, по ее информации, государство уже выделило региону средсва на компенсацию задолженности, однако распределения их пока не проведено.Поэтому сколько получит непосредственно Одесса, пока неизвестно.