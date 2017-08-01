В Одессе может появиться новый Дворец Спорта?

Областной совет использует Дворец спорта не по назначению.

Как сообщил на совещании городской голова Геннадий Труханов, областной совет не уделяет должного внимания не только состоянию, но и деятельности Дворца Спорта.

В результате он на протяжении многих лет использовался практически исключительно, как выставочно-ярморочная площадка.

«Нам исключительно за счет собственных усилий удалось вернуть туда «большой лед», но администрация Дворца спорта продолжает сохранять половину комплекса в виде выставочной площадки, отметил мэр.

В связи с этим он дал поручение профильным управлениям горсовета незамедлительно обсудить с коллегами из областного совета вопрос о совместном финансировании комплексной реконструкции Дворца Спорта. При этом, он Геннадий Труханов предупредил, что если взаимопонимания не будет достигнуто, то город построит собственный Дворец Спорта.

«Одесса-миллионный город и ей необходим Дворец Спорта, отвечающий потребностям ее жителей!»- подчеркнул мэр.