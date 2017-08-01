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  • Просмотров: 93
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Жестокое убийство. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы

Категория: Новости

В конце июля двое приятелей из села Жеребково Ананьевского района отправились пить спиртное в заброшенный дом. Разгорячившись алкоголем, парни стали конфликтовать. В итоге один из них схватил нож и стал наносить им удары в живот. Пострадавший упал, после чего нападавший ударил его по голове топором. Через два дня подозреваемый вернулся на место преступления, сложил тело в пакет и зарыл его в лесу.
О пропаже 19-летнего парня сообщили в полицию. Вскоре место его захоронения нашла служебная собака.
Подозреваемый во всем сознался. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.



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