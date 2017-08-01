Жестокое убийство. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы

В конце июля двое приятелей из села Жеребково Ананьевского района отправились пить спиртное в заброшенный дом. Разгорячившись алкоголем, парни стали конфликтовать. В итоге один из них схватил нож и стал наносить им удары в живот. Пострадавший упал, после чего нападавший ударил его по голове топором. Через два дня подозреваемый вернулся на место преступления, сложил тело в пакет и зарыл его в лесу.

О пропаже 19-летнего парня сообщили в полицию. Вскоре место его захоронения нашла служебная собака.

Подозреваемый во всем сознался. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.