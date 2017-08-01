Новый технический водопровод заработает осенью в Измаильском районе Одесской области

Новый технический водопровод заработает осенью в селе Першотравневое Измаильского района Одесской области.

В здание насосной станции уже завезли три новых агрегата и комплектующие, начался монтаж. Параллельно с этим в селе в ближайшее время проведут сходку и начнут подключать первых абонентов.

Площадь Першотравневого - 300,6 га, треть ее приходится на поливные земли. Старый технический водопровод здесь был построен за счет колхоза в 1968 году, тогда в его работе были задействованы четыре насосные станции, расположенные на берегу Катлабуха. Со временем вся эта важная коммуникация пришла в негодность, а люди остались без организованного полива.

Некоторые (кто живет ближе к озеру) в складчину проводят небольшого диаметра трубы, подключают моторы и поливают по очереди. Большая же часть крестьян добывает воду из колодцев на глубине 15-18 метров.

В 2012 году сельский голова Виктор Черный предложил землякам построить в Першотравневом новый водопровод, и его поддержали.

Решили задействовать только одну насосную станцию, которая находится на берегу Катлабуха. По договоренности ее должны были подготовить за счет средств сельсовета и фермеров, а на укладку трубопровода попросили денег в Киеве.

С этим помог народный депутат Украины, уроженец села Павел Унгурян – Першотравневому выделили 700 тыс. грн. В том же 2012 году подняли и укрепили старые стены и фундамент здания насосной станции, поменяли крышу, оштукатурили фасад.

Для приобретения оборудования нужны были немалые деньги. Сельский совет обратился за помощью в область, откуда в конце прошлого года перечислили 2,5 млн грн.

Общая стоимость проекта строительства технического водопровода протяженностью 13 км 800 м составляет 18,9 млн грн, из них уже получены и освоены 7,4 млн грн: 2,5 млн проплатила область и 4,9 млн грн перечислены из госбюджета.

Трубы прокладывали через огороды, чтобы не повреждать дорожное покрытие. К рытью траншей привлекали военную технику из Одессы.

По словам В.Черного, к сентябрю первые абоненты смогут получать воду. Стоимость ее составит 5-6 грн за кубометр. С началом работы водопровода в селе появятся еще 5-6 новых рабочих мест.