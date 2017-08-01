В Одессе поймали подозреваемого в убийстве иностранца

27 июня в арендованной квартире в Голосеевском районе Киева было обнаружено тело 27-летнего гражданина иностранного государства с огнестрельными ранениями. Было установлено, что мужчина арендовал квартиру в столице несколько дней назад, и в последние сутки не выходил со знакомыми на связь. Иностранца обнаружили с огнестрельными ранениями туловища, головы и руки.

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили оружие сумку с автоматом Калашникова, пистолетом ТТ и патронами к ним. Кроме того, полицейские нашли в квартире пистолет Макарова, из которого, предположительно, были совершены смертельные выстрелы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили причастность к убийству 52-летнего неоднократно судимого гражданина другого государства, который после преступления сразу покинул столицу и скрывался во Львове. Впоследствии злоумышленник переехал в Одессу, откуда планировал перебраться в Турцию. Подозреваемого задержали на вокзале в Одессе при попытке покинуть страну.

Досудебное расследование продолжается.