В Одессе судят полицейского за требование взятки 1000 долларов

Следователи прокуратуры области завершили досудебное расследование и направили в Киевский районный суд г. Одессы обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника органов полиции, подозреваемого во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 27 апреля 2017 старший следователь органов полиции требовал и получил 1000 долларов США неправомерной выгоды от юриста, который оказывал правовую помощь участнику ДТП.

Следует отметить, что в результате ДТП погиб человек, и взятка должна была «посодействовать» клиенту юрисконсульта в решении вопроса о непривлечении виновника к уголовной ответственности.

Указанное лицо разоблачили следователи прокуратуры совместно с сотрудниками УСБУ в области и УВБ в Одесской области ДВБ ЧП Украины.