Процесс подготовки тепловых систем к отопи.тельному сезону пока далек от завершения

Как сообщил на совещании в горсовете директор департамента городского хозяйства Александр Козловский, на сегодняшний день подготовлены к работе чуть более половины котельных, находящихся на балансе КП «Теплоснабжение города Одессы».

Из десяти километров труб, нуждающихся в замене, пока заменено только чуть более шести километров.

Кроме того, из 969 прорывов и повреждений инженерных сетей на сегодняшний день устранены 772.

Впрочем, для завершения работ время еще есть. Ведь, по словам чиновника. согласно поставленной городскими властями задаче первый отчетный срок это 31 августа.

Что же касается полного всего комплекса работ, то это уже традиционно должно быть сделано не позднее конца сентября.

Ведь, гласно действующим правилам, отопительный сезон начинается после того, как в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет менее 8 градусов.