В Одессе стартовал очередной «Прайд»

В Южной Пальмире стартовал очередной, уже третий по счету фестиваль т.н. квир-культуры Одесса-Прайд-2017».

В нем принимают участие представители ЛГБТ-сообщества из различных регионов страны.

По имеющейся информации, в течение недели для его участников будут работать круглые столы, конференции и т.д., якобы посвященные защите прав секс-меньшинств.

Ну а в последний день «Прайда» - воскресение запланирован т.н. «марш равенства», в котором по центральной части города намерены пройти от двухсот до трехсот человек.

Отметим, что этот марш вполне сможет привести к массовым беспорядкам. Поскольку его уже дружно осудили как священнослужители, так и т.н. «национальные активисты». Последние прямо дают понять, что намерены сорвать это «мероприятие».

Напомним, то в прошлом году только сплошной кардон полиции и Нацгвардии, выстроенный по всему следования «правномаршерующих» спас участников этой «ходы» от расправы.