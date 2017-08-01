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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

С 10 августа значительная часть пассажирского транспорта меняет маршруты

Категория: Новости


Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы на улице Пастера между Торговой и Старопортофранковской.

На время проведения работ это участок пассажирский автотранспорт будет объезжать по прилегающим улицам, в основном – по Софиевской и спуску Маринеско.

Эта  уличная петля коснется четырнадцати автобусных маршрутов, проходящих через центр города в сторону Суворовского района.

Кроме того, это так же отразится и на горэлектротранспорте.

 В частности, троллейбус маршрута №5 будет следовать только до железнодорожного вокзала, а троллейбусный движение маршрута №2 будет временно прекращено.

 

 



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