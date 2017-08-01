С 10 августа значительная часть пассажирского транспорта меняет маршруты

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы на улице Пастера между Торговой и Старопортофранковской.

На время проведения работ это участок пассажирский автотранспорт будет объезжать по прилегающим улицам, в основном – по Софиевской и спуску Маринеско.

Эта уличная петля коснется четырнадцати автобусных маршрутов, проходящих через центр города в сторону Суворовского района.

Кроме того, это так же отразится и на горэлектротранспорте.

В частности, троллейбус маршрута №5 будет следовать только до железнодорожного вокзала, а троллейбусный движение маршрута №2 будет временно прекращено.