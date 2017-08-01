На Ольгиевской строят велодорожки между Пастера и Княжеской

Первая часть, которая проходит от Софиевской до Пастера, уже готова.

По словам велосипедистов, пока там не хватает разметки. На велодорожке паркуют машины и ходят люди.

«Очень приятно катиться по специально выделенной, гладкой, новой дорожке . И темпы мне очень нравятся, потому что в Одессе никогда так не строили. Вы сами можете посмотреть, какие длинные бордюры здесь вынимаются и на сколько тяжело работать, так как обустраивают еще и пешеходные зоны», - рассказал велоактивист Юрий Праздников.

Отметим, строительство ведётся по плану, который мэрия утвердила в 2015 году. В будущем в центре Одессы должно появиться единое велокольцо. Следующим обустроят квартал до Коблевской.