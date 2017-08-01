Полиция рассказала о самых распространенных схемах мошенничества и обмана

Жителям Одесской области в полиции рассказали о самых распространенных схемах мошенничества и обмана.

Звонят и сообщают, что сын/брат/племянник попал в аварию. Для улаживания инцидента нужно как можно быстрее собрать все сбережения и передать посреднику, который приедет непосредственно домой.

Звонят и представляются сотрудники банка, чтобы узнать реквизиты банковской карты. Деньги со счета исчезают в считанные минуты после того, как мошенникам сообщают нужную информацию.

Продают что-то в интернете по привлекательным ценам, но, получив предоплату, перестают выходить на связь.

Приходят домой к старикам под видом социальных работников, сотрудников коммунальных служб или банковских агентов (предлагают обмен денег). Втершись в доверие к пожилым людям, без колебаний воруют деньги или обменивают их на фальшивку.