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  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Полиция рассказала о самых распространенных схемах мошенничества и обмана

Категория: Новости

Полиция рассказала о самых распространенных схемах мошенничества и обмана

Жителям Одесской области в полиции рассказали о самых распространенных схемах мошенничества и обмана.

Звонят и сообщают, что сын/брат/племянник попал в аварию. Для улаживания инцидента нужно как можно быстрее собрать все сбережения и передать посреднику, который приедет непосредственно домой.

Звонят и представляются сотрудники банка, чтобы узнать реквизиты банковской карты. Деньги со счета исчезают в считанные минуты после того, как мошенникам сообщают нужную информацию.

Продают что-то в интернете по привлекательным ценам, но, получив предоплату, перестают выходить на связь.

Приходят домой к старикам под видом социальных работников, сотрудников коммунальных служб или банковских агентов (предлагают обмен денег). Втершись в доверие к пожилым людям, без колебаний воруют деньги или обменивают их на фальшивку.



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