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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе с пятого этажа общежития выпала студентка

Категория: Новости

В Одессе с пятого этажа общежития выпала студентка

В Одессе с пятого этажа общежития выпала студентка из Измаила. 

Трагедия случилась первого августа в одном из одесских общежитий. Сама девушка не помнит обстоятельств падения.

Жизнь 21-летней девушки спасли бельевые веревки, натянутые на уровне 4-го и 2-го этажей. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Врачи зафиксировали у нее 2 раздробленных позвонка, повреждение спинного мозга, перелом рёбер, разорванное легкое, а также ушиб внутренних органов.

Медики восстановили разорванное легкое, которое было проткнуто сломанными ребрами. Это позволит делать общий наркоз.

Девушка нуждается в дорогостоящей операции.



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