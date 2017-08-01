В Одессе с пятого этажа общежития выпала студентка из Измаила.

Трагедия случилась первого августа в одном из одесских общежитий. Сама девушка не помнит обстоятельств падения.

Жизнь 21-летней девушки спасли бельевые веревки, натянутые на уровне 4-го и 2-го этажей. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Врачи зафиксировали у нее 2 раздробленных позвонка, повреждение спинного мозга, перелом рёбер, разорванное легкое, а также ушиб внутренних органов.

Медики восстановили разорванное легкое, которое было проткнуто сломанными ребрами. Это позволит делать общий наркоз.

Девушка нуждается в дорогостоящей операции.