На крыше памятника архитектуры ведутся незаконные строительные работы

На крыше памятника архитектуры, расположенного по адресу Дерибасовская 19, ведутся строительные работы. Об этом сообщает глава общественной организации «Мой дом Одесса» Марат Якупов на своей странице в Facebook.

По данному адресу расположено трехэтажное здание («Дом Жульена»), которое было построено ещё в 1842 году по проекту архитектора Торичелли.

Здание с 1991 года официально является памятником архитектуры и градостроительства местного значения (охранный номер – №230-Од) и включено в соответствующий перечень Министерства культуры.

Общественник заявил, что о факте строительства он уже известил муниципальное Управление охраны культурного наследия.