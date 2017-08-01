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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Городские власти взялись за «лежачих полицейских»

Категория: Новости


С сегодняшнего дня департамент муниципальной безопасности начал комплексный мониторинг городских улиц на предмет незаконно установленных юнипаркеров и «лежачих полицейских».
Как сообщает пресс-служба мэрии, в случае выявления таких объектов установившие их юридические или физические лица получат предписание о сносе этих элементов в десятидневный срок.
В случае невыполнения они будут снесены в принудительном порядке КП «Муниципальная охрана». Эти же меры будут приняты и в том случае, если владельца ограничивающих движение элементов установить не удастся.



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