С начала года в Одессе медицинскую диспансеризацию прошли 1239 бойцам АТО

Такие данные огласил на совещании в мэрии директор департамента здравоохранения

Евгений Григорьев.

По его словам, в их числе не только одесситы, но и более четырех десятков жителей Одесской области.

При этом из прошедших медицинское обследование на диспансерный учет поставлены триста девять человек.

Отметим, что из них почти сто составляют жители Суворовского района города.

Напомним, что для оказания медицинской помощи бойцам и ветеранам АТО на базе ГКБ №5 создан специальный медицинский центр.