5 лет Закону, который предотвратил раскол украинского общества (ВИДЕО)

Украина - крупное европейское государство, со сложной и противоречивой историей. Многие регионы теперешней Украины длительное время формировались в составе разных государств. Волюнтаристски созданная большевиками Украинская ССР, стала предшественницей сегодняшней Украины, унаследовавшей ее современные границы. Разумеется, все это не могло не отразиться на этно-культурном составе украинцев. В стране живет множество народов и чрезвычайно распространены явления билингвизма (двуязычия) и полилингвизма (многоязычия). Кроме того, учеными давно замечено, что у носителей других языков на территории Украины русский язык часто приобретает специфический украинский акцент, что дает основание для утверждения, что здесь сформировался уникальный русский-украиский, подобно американскому-английскому.

Представленность русского языка на территории Украины столь высока, что его особый статус был даже был отражен в статье 10 Конституции Украины. Так, там прямым текстом записано: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Однако, это не мешало определенным силам проводить многолетнюю однобокую языковую политику, ущемляющую права русского языка и других языков национальных меньшинств в нашей стране. Общественная напряженность, возникшая вокруг сложившейся ситуации, была, прежде всего, на руку нечистоплотным политикам, строящим свой политический капитал по древнему принципу divide et impera (разделяй и властвуй), на нагнетании общественного противостояния.

Однако были и такие политики, которые понимали - на раздоре счастья не построишь, и 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла инициированный народными депутатами Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко законопроект "Об основах государственной языковой политики». Уже 8 августа тогдашний президент Украины подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине.

Вступивший 10 августа в силу Закон дал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы поддержали данный закон и приняли решение о признании русского языка региональным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

Вместе с тем, после известных событий на майдане, 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины "Об основах государственной языковой политики". За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. А также, по мнению многих экспертов, стало катализатором развития ситуации на Востоке Украины.

Вовремя осознав, что отмена столь важного закона грозит полной потерей управляемости в стране, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов не решился подписать принятый закон об отмене действия "закона Кивалова - Колесниченко". Таким образом, отменить закон не удалось.

Несмотря на это, 57 нардепов от «Свободы» и «Батькивщины» обратились в Конституционный суд Украины для оценки конституционности «закона Колесниченко-Кивалова». По сей день нет решения по данному вопросу. Скорее всего, это объясняется тем, что Конституционный суд не может вынести решения, ожидаемого властью, и одновременно не растоптать Конституцию.

По словам доктора филологических наук, профессора Института лингвистики и перевода Елены Шурамовой:

Закон, который в обществе называют «законом Кивалова-Колесниченко», сверен не только с украинскими законодательными актами, но и европейскими юридическими документами, согласован в Венецианской комиссии, полностью соответствует всем требованиям Европейской Хартии региональных языков. Хочу отметить, что закон защищает права не только русскоговорящего населения страны, но прописывает равные права для всех национальных меньшинств, проживающих в Украине, не выделяя кого-то особо, а кого-то отодвигая в сторону. Закон отображает непростую украинскую реальность и сглаживает все острые углы противоречий в обществе, в этом и заключается его сила.

В Украине проживает около 130 национальностей и народностей, исповедующих разные религии и говорящих на разных языках, а один из самых больших этносов – русские, которые, напомню, являются гражданами Украины и любят свою страну. Сегодня больше половины населения Украины говорит на русском, и именно этот язык является языком межнационального общения. Так сложилось исторически, хочет этого кто-то или нет. По последним соцопросам русский является родным для 73 процентов одесситов. А в Киеве почти 50 процентов населения говорит на русском. В Украине с 1996 года продолжает действовать часть 3 статьи 10 Конституции, которой гарантируются свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Сегодня почти 70 процентов наших ребят, которые воюют на Востоке говорят на русском языке и более 50 процентов личного состава Национальной полиции - русскоязычные. — заявляет Президент Южноукраинского центра этнических и политических исследований «ЛАД». социолог Геннадий Чижов.

Наши власти говорят о стремлении в Европейский союз, при этом повсеместно нарушая основные принципы, на которых он построен: толерантность, терпимость, уважение национальных меньшинств. Почему депутат не может выступать на языке, который понимает большинство населения нашей страны?

Своими инициативами господин Парубий нарушил положения закона Украины об основах государственного языка, Европейской хартии о языках национальных меньшинств, в конце концов, регламент Верховной Рады, содержащий норму, согласно которой разрешается выступать на любом языке. — отметил депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко.

Нынешние «демократические реформаторы», в своих действиях мало чем отличаются от сталинской коренизации, которые тотально внедрялись в национальных окраинах бывшего СССР в 30-х годах прошлого века. Такие подходы не приемлемы в XXI веке, да и не сработают точно также… Скажу больше, Парламентская ассамблея Совета Европы уже выразила обеспокоенность последним языковым законопроектом, представленных в парламенте, и высказалась о недопущении нарушения прав национальных меньшинств, в частности, в языковом вопросе, полностью поддержав действующий закон «законом Кивалова-Колесниченко. — отметил политический эксперт Антон Кравчик.

Между тем в стране не останавливается методичное наступление на права русского языка. Насильственному переформатированию подвергается молодежь. Так, например, в Херсоне закрыли все русскоязычные школы, что несомненно скажется на падении качества обучения, хотя бы потому, что переход осуществлен резко, без предварительной подготовки как педагогического состава, так и учащихся. Вводятся квоты на телевидении и радио, что только ухудшило качество выдаваемого контента и фактически уничтожило отечественные СМИ.

Такое отношение наших властей, видимо, почерпнуто из латвийского опыта, который сложно назвать европейским по своим подходам. Так государствообразующий этнос Латвии силой навязывает свои ценности другим этносам страны. Нацменьшинствам запрещают создавать свои социальные институты и принудительно стараются ассимилировать русское население. Важным инструментом ассимиляции является языковая полиция, которая имеет право накладывать штрафы на людей за неиспользование или недостаточное использование языка господствующего этноса. Она может даже заставить работодателя уволить работника, который недостаточно знает государственный язык. Таким образом, не только пытаются ассимилировать русских, но и вытеснить их с рабочих мест, выдавить их в иммиграцию. До 2003 года коммерческие телеканалы имели жесткие ограничения на вещание на иностранном языке. Хотя Конституционный Суд Латвийской Республики отменил эти положения в 2003 году и признал введение языковых квот неконституционным и противоречащим международному законодательству по правам человека и свободе частного предпринимательства.

Многие антиконституционные притеснения наших сограждан, в том числе и по языковым признакам имеют экономическую природу, желание отобрать рабочее место, бизнес и так далее, но я вижу и другое – попытку отвлечь внимание от насущных экономических проблем страны, спекулируя на болезненности языкового вопроса.

— рассказывает заслуженный экономист Украины Василий Васильковский.

К противоположным примерам языковой политики можно отнести политику состоявшихся стран Европы, которые строят свою политику в неукоснительном следовании Европейской хартии о языках. Это Австрия, Швейцария, Германия, Бельгия, Италия и многие другие. В Украине же примерном толерантного и общеевропейского подхода к языковому вопросу является безусловно Национальный университет "Одесская юридическая академия"

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» имеют возможность с первого курса выбрать язык обучения – это может быть украинский, русский, английский, немецкий, французский, а с этого года ещё и итальянский и испанский. Это связано прежде всего с тем, что в нашем университете учатся студенты со всех без исключения регионов Украины, а также иностранные граждане и мы делаем всё для того, чтобы студенты имели возможность изучать академические дисциплины на своём родном языке, либо том и языке, которым они хотят овладеть и который будет им необходим в работе. И за 20 лет существования нашего университета у нас ниразу не возникло проблем на языковой почве.Наши студенты прекрасно общаются на разных языках и являются большой, дружной семьёй. Этот уникальный опыт не просто возможно, а нужно перенимать в общегосударственном масштабе, что безусловно даст толчок в развитии образования и науки в нашей стране. На сегодняшний день знание иностранных языков имеет очень большое значение для построение успешной карьеры в сфере юриспруденции, а поэтому будущие юристы должны в совершенстве знать как минимум один иностранный язык, а лучше даже несколько и в нашем университете для этого созданы все необходимые условия

— отмечает ректор Национального университета Одесская юридическая академия Владимир Завальнюк.

По словам соавтора закона Украины «Об основах государственной языковой политики № 5029-VI» Сергея Кивалова:

Наше государство представляет собой уникальное национальное и этнокультурное многообразие, и в этом многообразии – сила украинского государства. Главной целью для всех нас является сохранение межнационального единства, целостности и мира в Украине.

Есть историческая логика и потребность общества. Ведь та же Швейцария, Финляндия, Бельгия, Португалия, Испания, Ирландия, Люксембург, или так горячо любимая многими нашими «патриотами» Канада своим официальным многоязычием подчеркнули многообразие культур и народностей, а также национальную самобытность своих территорий, что лишь укрепило их государственность.

Именно на мир и сохранение государства был нацелен наш языковой закон. Те же задачи стоят и сегодня, и все мы должны объединиться, чтобы их решить. Тем, что мы здесь в Украине будем атаковать друг друга – мы никого не напугаем – ни конкурентов Украины, ни ее недоброжелателей. Нам нужно сохранить, укрепить и цивилизовать Государство Украину.

Действующий закон соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также включил все рекомендации, предложенные Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия). Именно он учитывает мнение населения и отношение граждан к языковому вопросу, закрепляя статус украинского языка.

Включить положения о защите региональных языков и языков меньшинств рекомендовала сама Венецианская Комиссия, в своем заключении от марта 2011 года - в этом может убедиться каждый, обратившись к пункту 8 этого Заключения.

Я, как соавтор законопроекта, преследовал цель укрепить государство Украина, его единство, лишить кого бы то ни было в Украине предлога говорить, что их здесь обижают, что их язык дискриминируют. Чтобы спекуляции на языковые темы – снять с повестки дня.

Вот уже пять лет действует Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», который создавался как компромиссный, толерантно относящийся ко всем языкам. И не смотря на головокружительные изменения в стране, не смотря на безответственную политику сегодняшних властей, можно утверждать со всей ответственностью - закон этот прошел проверку временем. Именно он позволил избежать окончательного раскола украинского общества.