5 лет Закону, который предотвратил раскол украинского общества (ВИДЕО)

Украина - крупное европейское государство, со сложной и противоречивой историей. Многие регионы теперешней Украины длительное время формировались в составе разных государств. Волюнтаристски созданная большевиками Украинская ССР, стала предшественницей сегодняшней Украины, унаследовавшей ее современные границы. Разумеется, все это не могло не отразиться на этно-культурном составе украинцев. В стране живет множество народов и чрезвычайно распространены явления билингвизма (двуязычия) и полилингвизма (многоязычия). Кроме того, учеными давно замечено, что у носителей других языков на территории Украины русский язык часто приобретает специфический украинский акцент, что дает основание для утверждения, что здесь сформировался уникальный русский-украиский, подобно американскому-английскому.
Представленность русского языка на территории Украины столь высока, что его особый статус был даже был отражен в статье 10 Конституции Украины. Так, там прямым текстом записано: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".
Однако, это не мешало определенным силам проводить многолетнюю однобокую языковую политику, ущемляющую права русского языка и других языков национальных меньшинств в нашей стране. Общественная напряженность, возникшая вокруг сложившейся ситуации, была, прежде всего, на руку нечистоплотным политикам, строящим свой политический капитал по древнему принципу divide et impera (разделяй и властвуй), на нагнетании общественного противостояния.
Однако были и такие политики, которые понимали - на раздоре счастья не построишь, и 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла инициированный народными депутатами Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко законопроект "Об основах государственной языковой политики». Уже 8 августа тогдашний президент Украины подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине.
Вступивший 10 августа в силу Закон дал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы поддержали данный закон и приняли решение о признании русского языка региональным.
Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.
Вместе с тем, после известных событий на майдане, 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины "Об основах государственной языковой политики". За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. А также, по мнению многих экспертов, стало катализатором развития ситуации на Востоке Украины.
Вовремя осознав, что отмена столь важного закона грозит полной потерей управляемости в стране, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов не решился подписать принятый закон об отмене действия "закона Кивалова - Колесниченко". Таким образом, отменить закон не удалось.
Несмотря на это, 57 нардепов от «Свободы» и «Батькивщины» обратились в Конституционный суд Украины для оценки конституционности «закона Колесниченко-Кивалова». По сей день нет решения по данному вопросу. Скорее всего, это объясняется тем, что Конституционный суд не может вынести решения, ожидаемого властью, и одновременно не растоптать Конституцию.
По словам доктора филологических наук, профессора Института лингвистики и перевода Елены Шурамовой:
Своими инициативами господин Парубий нарушил положения закона Украины об основах государственного языка, Европейской хартии о языках национальных меньшинств, в конце концов, регламент Верховной Рады, содержащий норму, согласно которой разрешается выступать на любом языке.
Между тем в стране не останавливается методичное наступление на права русского языка. Насильственному переформатированию подвергается молодежь. Так, например, в Херсоне закрыли все русскоязычные школы, что несомненно скажется на падении качества обучения, хотя бы потому, что переход осуществлен резко, без предварительной подготовки как педагогического состава, так и учащихся. Вводятся квоты на телевидении и радио, что только ухудшило качество выдаваемого контента и фактически уничтожило отечественные СМИ.
Такое отношение наших властей, видимо, почерпнуто из латвийского опыта, который сложно назвать европейским по своим подходам. Так государствообразующий этнос Латвии силой навязывает свои ценности другим этносам страны. Нацменьшинствам запрещают создавать свои социальные институты и принудительно стараются ассимилировать русское население. Важным инструментом ассимиляции является языковая полиция, которая имеет право накладывать штрафы на людей за неиспользование или недостаточное использование языка господствующего этноса. Она может даже заставить работодателя уволить работника, который недостаточно знает государственный язык. Таким образом, не только пытаются ассимилировать русских, но и вытеснить их с рабочих мест, выдавить их в иммиграцию. До 2003 года коммерческие телеканалы имели жесткие ограничения на вещание на иностранном языке. Хотя Конституционный Суд Латвийской Республики отменил эти положения в 2003 году и признал введение языковых квот неконституционным и противоречащим международному законодательству по правам человека и свободе частного предпринимательства.
К противоположным примерам языковой политики можно отнести политику состоявшихся стран Европы, которые строят свою политику в неукоснительном следовании Европейской хартии о языках. Это Австрия, Швейцария, Германия, Бельгия, Италия и многие другие. В Украине же примерном толерантного и общеевропейского подхода к языковому вопросу является безусловно Национальный университет "Одесская юридическая академия"
По словам соавтора закона Украины «Об основах государственной языковой политики № 5029-VI» Сергея Кивалова:
Есть историческая логика и потребность общества. Ведь та же Швейцария, Финляндия, Бельгия, Португалия, Испания, Ирландия, Люксембург, или так горячо любимая многими нашими «патриотами» Канада своим официальным многоязычием подчеркнули многообразие культур и народностей, а также национальную самобытность своих территорий, что лишь укрепило их государственность.
Именно на мир и сохранение государства был нацелен наш языковой закон. Те же задачи стоят и сегодня, и все мы должны объединиться, чтобы их решить. Тем, что мы здесь в Украине будем атаковать друг друга – мы никого не напугаем – ни конкурентов Украины, ни ее недоброжелателей. Нам нужно сохранить, укрепить и цивилизовать Государство Украину.
Действующий закон соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также включил все рекомендации, предложенные Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия). Именно он учитывает мнение населения и отношение граждан к языковому вопросу, закрепляя статус украинского языка.
Включить положения о защите региональных языков и языков меньшинств рекомендовала сама Венецианская Комиссия, в своем заключении от марта 2011 года - в этом может убедиться каждый, обратившись к пункту 8 этого Заключения.
Я, как соавтор законопроекта, преследовал цель укрепить государство Украина, его единство, лишить кого бы то ни было в Украине предлога говорить, что их здесь обижают, что их язык дискриминируют. Чтобы спекуляции на языковые темы – снять с повестки дня.
Вот уже пять лет действует Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», который создавался как компромиссный, толерантно относящийся ко всем языкам. И не смотря на головокружительные изменения в стране, не смотря на безответственную политику сегодняшних властей, можно утверждать со всей ответственностью - закон этот прошел проверку временем. Именно он позволил избежать окончательного раскола украинского общества.