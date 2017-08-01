Что одесситы ищут на OLX. Топ популярных запросов

Мотоблоки, тракторы и минитракторы обошли Iphone в рейтинге популярных запросов на OLX среди одесситов, а компания МТЗ оказалась на 2-м месте в ТОП-10 самых востребованных брендов первого полугодия 2017-го года.

Об этом сообщает пресс-служба портала OLX.

Лидирующие места в рейтинге среди транспортных средств с тракторами делят велосипеды. Это свидетельствует о том, что популярность атрибутов активного образа жизни не обошла стороной и Одессу:

Неудивительно, что самый курортный город Украины в первом полугодии активно готовился к лету – рядом с предметами хозяйства в ТОПе оказались платья, босоножки и кроссовки.

Топ- 10 запросов из Одессы на портале OLX выглядит следующим образом :

Мотоблок Велосипед Минитрактор МТЗ Трактор Диван Jeka JK Кроссовки ЮЗМ Платье

Интересным является тот факт, что запросы владельцев гатжетов под управлением разных платформ различны: одесситы с iOS очевидно больше всего пытались обновить свою модель Iphone. А вот шорты, шлепанцы, куртки и босоножки стали главными предпочтениями в запросах пользователей с Android.

Топ-10 запросов, направленных с устройств под управлением iOS: Iphone 6, Iphone5, Iphone, Iphone 5s, Волга, Платье, Аcer, Кроссовки, Iphone 4, Iphone 7.

Топ-10 запросов, направленных с устройств под управлением Android: Кроссовки, Велосипед, Шорты, Босоножки, Платье, Шлепки, Шлепанцы, ВАЗ, Куртка, Диван.

Топ-10 запросов с устройств с Windows Phone: Велосипед, Lumia, Мясорубка, Диван, Кроссовки, Босоножки, Берцы, Куртка, Электродвигатель, ВАЗ.