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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Что одесситы ищут на OLX. Топ популярных запросов

Категория: Новости

Мотоблоки, тракторы и минитракторы обошли Iphone в рейтинге популярных запросов на OLX среди одесситов, а компания МТЗ оказалась на 2-м месте в ТОП-10 самых востребованных брендов первого полугодия 2017-го года.

  Об этом сообщает пресс-служба портала OLX.

  Лидирующие места в рейтинге среди транспортных средств с тракторами делят велосипеды. Это свидетельствует о том, что популярность атрибутов активного образа жизни не обошла стороной и Одессу: 

  Неудивительно, что самый курортный город Украины в первом полугодии активно готовился к лету – рядом с предметами хозяйства в ТОПе оказались платья, босоножки и кроссовки.

  Топ- 10 запросов из Одессы на портале OLX выглядит следующим образом :

  1. Мотоблок
  2. Велосипед
  3. Минитрактор
  4. МТЗ
  5. Трактор
  6. Диван
  7. Jeka JK
  8. Кроссовки
  9. ЮЗМ
  10. Платье

  Интересным является тот факт, что запросы владельцев гатжетов под управлением разных платформ различны: одесситы с iOS очевидно больше всего пытались обновить свою модель Iphone. А вот шорты, шлепанцы, куртки и босоножки стали главными предпочтениями в запросах пользователей с Android.

 Топ-10 запросов, направленных с устройств под управлением iOS: Iphone 6, Iphone5, Iphone, Iphone 5s, Волга, Платье, Аcer, Кроссовки, Iphone 4, Iphone 7.

  Топ-10 запросов, направленных с устройств под управлением Android: Кроссовки, Велосипед, Шорты, Босоножки, Платье, Шлепки, Шлепанцы, ВАЗ, Куртка, Диван.

  Топ-10 запросов с устройств с Windows Phone: Велосипед, Lumia, Мясорубка, Диван, Кроссовки, Босоножки, Берцы, Куртка, Электродвигатель, ВАЗ.



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