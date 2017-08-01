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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Пограничники обнаружили микроавтобус, набитый нелегальными сигаретами и подозрительными канистрами синего цвета

Категория: Новости

Пограничники обнаружили микроавтобус, набитый нелегальными сигаретами и подозрительными канистрами синего цвета

В Килийском районе пограничная межведомственная группа обнаружила микроавтобус, набитый нелегальными сигаретами и подозрительными канистрами синего цвета.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ в Одесской области, из-за отказа водителя микроавтобуса показать груз и документы на него, «Mersedes Sprinter» был опечатан представителям правоохранительных органов и с помощью эвакуатора доставлен на штрафплощадку Килийского отделения полиции.

После получения решения суда, общей межведомственной группой в составе представителей пограничного ведомства, прокуратуры и Национальной полиции был проведен обыск автомобиля «Mersedes Sprinter», во время которого в грузовом отделении были обнаружены бутылки и упаковки с алкогольными напитками и 1100 пачек сигарет различных марок отечественного и зарубежного производства.

В настоящее время следственные действия по факту обнаружения товаров подакцизной группы продолжаются.



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