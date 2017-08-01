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  • Просмотров: 73
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В с. Великодолинском водитель «BMW» не справился с управлением и врезался в дерево

Категория: Новости

Ночью в селе Великодолинское Одесской области водитель «BMW» не справился с управлением и 

врезался в дерево

.

Пострадавших, водителя и пассажира извлекали из салона спасатели, которые затем передали их медикам «Скорой помощи». Автомобиль восстановлению не подлежит.



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