В с. Великодолинском водитель «BMW» не справился с управлением и врезался в дерево

Ночью в селе Великодолинское Одесской области водитель «BMW» не справился с управлением и
.
Пострадавших, водителя и пассажира извлекали из салона спасатели, которые затем передали их медикам «Скорой помощи». Автомобиль восстановлению не подлежит.
Категория: Новости
Ночью в селе Великодолинское Одесской области водитель «BMW» не справился с управлением и
.
Пострадавших, водителя и пассажира извлекали из салона спасатели, которые затем передали их медикам «Скорой помощи». Автомобиль восстановлению не подлежит.