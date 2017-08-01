Полицейские задержали “телефонного” грабителя

Сегодня, около 13 часов, в Киевском районе города Одессы к патрульным обратилась женщина.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.

Заявительница сообщила, что на улице Космонавтов двое неизвестных, применив физическую силу, открыто завладели ее мобильным телефоном.

Полицейские оперативно установили приметы нападавших изадержали одного из них.

При проведении поверхностного осмотра у него обнаружили похищенный мобильный телефон.

32-летнего мужчину задержали и доставили в отделение полиции для проведения необходимых процессуальных действий.