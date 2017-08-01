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  • Просмотров: 80
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одессе создадут комиссию направленную на защиту животных от жестокого обращения

Категория: Новости

В Одессе создадут комиссию направленную на защиту животных от жестокого обращения

В Одессе создадут комиссию, по проведению рейдов на территории города, направленных на защиту животных от жестокого обращения. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с зоозащитниками.
В комиссию войдут представители горсовета, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, экоинспекции, полиции и общественных организаций. 

Также в рамках встречи было принято решение рассмотреть возможность создания муниципального приюта для оказания помощи травмированным животным и их временного содержания. Мэр поручил найти место для его расположения.



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