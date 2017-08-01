Сегодня ночью в поселке Цебриково Великомихайловского района злоумышленники похитили машину полицейских, забросив в нее гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Инцидент произошел около 5 часов утра. Четверо парней возрастом 23-25 лет приставали к двум девушкам на улице. Между ними разгорелась ссора, в ходе которой последние вышли на дорогу, по которой в это время ехал служебный автомобиль работников областного Управления защиты экономики. Девушки попросили помощи, и правоохранители сделали замечание парням. Однако в ответ один из них достал гранату РГД-5 и бросил в салон машины. Полицейские выбежали, в это время злоумышленники сели в авто и скрылись.

В районе объявили план «Перехват», вскоре нарушителей задержали и вернули автомобиль работникам полиции. У них изъяли две гранаты. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела по трем статьям – угроза полицейскому, незаконное обращение с оружием и незаконное завладение транспортным средством.