Одесский Припортовый завод может вновь остановиться

На сей раз –из-за срыва конкурса на поставку сырья. По очень даже банальной причине – отсутствия участников.

Об этом сообщил заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

По его словам, в настоящее время руководство предприятия принимает все меры для того, чтобы найти выгодного поставщика.

Напомним, что только в марте нынешнего года ОПЗ, который является не только одним из крупнейших аммиачных заводов страны и градообразующим предприятием регионального масштаба, возобновил работу после двухмесячного простоя.

Отметим, что по информации фонда Госимущества Украины, тендер на приватизацию ОПЗ состоится не позднее первого квартала будущего года.