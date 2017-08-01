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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесский Припортовый завод может вновь остановиться

Категория: Новости


Одесский Припортовый завод может вновь остановиться

На сей раз –из-за срыва конкурса на поставку сырья. По очень даже банальной причине – отсутствия участников.

Об этом сообщил заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

По его словам, в настоящее время руководство предприятия принимает все меры для того, чтобы найти выгодного поставщика.

Напомним, что только в марте нынешнего года ОПЗ, который является не только одним из крупнейших аммиачных заводов страны и градообразующим предприятием  регионального масштаба, возобновил работу после двухмесячного простоя.

Отметим, что по информации фонда Госимущества Украины, тендер на приватизацию ОПЗ состоится не позднее первого квартала будущего года.



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