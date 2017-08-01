Фитосанитарный контроль на Одесской таможне будет упрощен

С такой инициативой выступило руководство областной администрации.

По предварительной информации, в частности, речь идет о прекращении т.н. «двойных проверок со стороны Госпродпотребслужбы и таможни.

При этом, по словам губернатора Максима Степанова, «…упрощение –это не отмена контроля, а его оптимизация!»

По его убеждению, это позволит не только ускорить «растаможку» грузов, но и снизить коррупционную составляющую.

Это-шаг вперед в процессе евроинтеграции! –отметил Максим Степанов.

Напомним, что о необходимости упростить фитосанитарный контроль на таможне одесский губернатор говорил еще в начале весны.