Один одессит едва не убил другого …резиновой пулей

По информации Патрульной полиции, инцидент произошел прошлой ночью на Адмиральском проспекте. Около трех часов ночи перепалка между двумя мужчинами переросла в драку, в ходе которой один из участников выстрелил оппоненту в голову.

К счастью, пуля оказалась резиновой. Однако пострадавший получил травму и был госпитализирован.

Стрелок был задержан на месте стрельбы подоспевшими на звук выстрела патрульными полицейскими.

Проводится расследование.

Отметим, что тот факт, что травматическое оружие и резиновые боеприпасы могут представлять реальную угрозу не только здоровью, но и жизни человека, к сожалению, уже неоднократно находил практическое подтверждение.