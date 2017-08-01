Для маленьких любителей природы в Одесском зоопарке состоится праздник «День юннатов»

12 августа в Одесском зоопарке состоится праздник «День юннатов» для маленьких любителей природы, сообщает пресс-служба зверинца.

В зоопарке уже несколько лет действует кружок юных натуралистов, где дети узнают интересные факты о жизни животных и получают практические навыки по уходу за ними.

«Юные натуралисты подготовили для всех гостей праздника подвижные игры и конкурсы, а также творческие номера на природоохранную тему», — сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

В конце праздничной программы будут показательные кормления экзотических животных. Начало в 11:00.

«День юннатов» стал традиционным праздником Одесского зоопарка и проводится ежегодно.