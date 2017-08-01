Остановочные комплексы трамвая №20, которые стоят вдоль Хаджибеевской дороги, признали памятниками архитектуры.

Такое решения принял консультативный совет по вопросам объектов культурного наследия при Одесской облгосадминистрации. Таким образом, под охрану государства попадают все четыре остановки, расположенные вдоль линии 20-го трамвая.

В последнее время остановочные комплексы находились в полном небрежении и продолжали разрушаться.

Напомним, остановки бельгийского трамвая в Одессе построены в начале 20 века по проекту архитектора Адольфа Минкуса.