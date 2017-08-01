В воскресенье в Одессе проведут экскурсию на велосипедах

В это воскресенье, 13 августа, в городе проведут экскурсию на велосипедах. Ее участники проедутся от бульвара Жванецкого до парка Победы, сделав остановки для фотосессии, купания, скалолазания и других развлечений. Деньги с поездки пойдут на закупку инвалидных колясок в больницы Одессы.

Участники встретятся на бульваре Жванецкого, неподалеку от Художественного музея, в 5 утра. Затем они поедут на Морвокзал, к Пороховой башне, прокатятся по Трассе здоровья, к Аркадии и парку Победы. Само участие в экскурсии бесплатно, но каждый сможет сделать пожертвование. Подъем на скалолазный стенд и другие развлечения также могут быть платными.

Экскурсия продлится порядка 5 часов.