В жару коммунальные службы Одессы начали подготовку к осенне-зимнему сезону. Они приобрели новую дорожную технику, идет восстановление дождеприемных и дренажных колодцев и прочее.

КП «Городские дороги» сообщают о покупке 8 комбинированных уборочных машин - для отвала и пескоразбрызгивания, а также для обслуживания остановочных комплексов.

А всего до 1 ноября планируется подготовить 95 уборочных машин для борьбы со стихией.

Также очищаются буферные пруды и очистные каналы. Работают 5 насосных станций на Пересыпи, а также в Аркадии, на Хаджибеевской дороге, улицах Водопроводной и Самарской.