Строитель убил начальника из-за денег

Житель Лиманского района сообщил в полицию об исчезновении своего 47-летнего родного брата, который несколько дней назад уехал на автомобиле Audi A6 на работу и с тех пор о нём никто ничего не слышал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на трассе «Одесса-Николаев» в 100 метрах от дороги на территории Березаньского района был найден брошенная иномарка, в салоне и багажнике – следы крови. Спустя несколько часов в Херсоне был задержан подозреваемый – 27-летний мужчина, который в ходе допроса рассказал, что умерший был его начальником – прорабом на стройке. Конфликт между ними произошёл из-за несвоевременно выплаченной зарплаты. Во время ссоры задержанный схватил молоток и несколько раз ударил им по голове своего оппонента. Чтобы скрыть следу преступления, злоумышленник вместе с приятелем вывез умершего подальше от места инцидента и закопал в поле недалеко от села Фонтанка Коминтерновского района. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, а также ведутся поиски второго фигуранта дела.