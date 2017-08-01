У жителя Подольского района найден склад боеприпасов и конопли

Правоохранители Подольского района выявили значительное количество боеприпасов, а также гранаты и наркотические средства у жителя одного из поселков региона.

Согласно сообщениям пресс-службы ГПСУ в Одесской области, находка была обнаружена по результатам проведения санкционированного обыска в частном домовладении местного жителя с. Любомирка Подольского района.

Всего правоохранители обнаружили и изъяли 2 магазина к АК-74, более 300 патронов различного калибра, 2 гранаты Ф1, 1 граната РГН, 3 запала к гранатам. Кроме того, изъято 150 грамм из растительного вещества серо зеленого цвета, 59 кустов конопли и около 1,5 кг сухих наркосодержащих растений (похожих на коноплю).

Сейчас продолжаются следственные мероприятия, устанавливается происхождение оружия и боеприпасов.