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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Одесский спортивный класс бьет «мировой порядок»

Категория: Новости


Одесский спортивный класс бьет «мировой порядок»

Одесская теннисистка  Элина Светолина совершила сенсацию. В матче в рамках турнира «Большого шлема», проходящего в Торонто, она победила знаменитую американку Серену Уильямс, которая на протяжении многих лет находится на самом верху международного теннисного рейтинга.

Причем юная одесситка не просто победила, а буквально разгромила именитую соперницу по итогам со счетом 6-2, 6-1.

В результате одесская спортсменка выла в четвертьфинал международного турнира с призовым фондом почти два с половиной миллиона долларов!

Отметим, что в ходе поединка со знаменитой американкой одесская спортсменка доказала, что известное немецкое правило, гласящее,, что «порядок бьет класс» может работать и с точностью до наоборот.



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