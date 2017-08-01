Одесская область подставит плечо создателям мемориала в Бабьем Яру

Одесская областная администрация окажет финансовую помощь создателям мемориала в печально известном Бабьеем Ярву в Киеве.

Такое решение принято руководством Одесской областной государственной администрации. «Для многонациональной Одесской области тема холокоста очень актуальна. Поэтому необходимо почтить память людей, ставших его жертвами и донести всю информацию об этом нечеловеческой злодеянии до живущих, чтобы ничего подобного никогда не повторилось! –отмечают в руководстве областной администрации.

Новый мемориал планируется возвести до 2022года.

Напомним, что в местности, носящей название Бабий Яр под Киевом с самого начала нацистской оккупации стал местом массовых расстрелов людей. Всего, по разным данным, там было уничтожено несколько сотен тысяч людей, большинство из которых составляли гражданские лица еврейской национальности.