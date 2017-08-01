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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На Приморском бульваре завершается комплексная реконструкция знаменитого полуциркульного дома

Категория: Новости


На Приморском бульваре завершается комплексная реконструкция знаменитого полуциркульного дома

По информации управления охраны объектов культурного наследия, здание будут восстановлено в аутентичной цветовой гамме.

Напомним, что этот дом был постороен в двадцатые годы девятнадцатого века по проекту известного архитектора Боффо.

В нем располагались в разное время различные «присутственные учреждения», в том числе городская дума и суды.

Отметим, что именно в этом здании в годы первой мировой войны располагался военный суд Южного фронта, где осенью 1916 года был приговорен к казни Григорий Котовский.

Отметим, что после вмешательства жены командующего фронтом генерала Брусилова смертный приговор не был приведен в исполнение и  заменен очередной каторгой.



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